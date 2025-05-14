Dernières publications

Olivier Pistiaux, fondateur de Soyooz

Vendre c’est comprendre

Face à un choix numérique pléthorique de produits de plus en plus complexes, le client est souvent submergé. La compréhension de ses besoins et de ses désirs devient l’élément clé pour faciliter la vente.
