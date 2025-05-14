Cinq tendances qui rythment le secteur du retail

Cette année, la capacité à répondre aux attentes des consommateurs est déterminante. La prédiction des choix des clients stimulera la croissance et pour garantir leur performance, les leaders continueront de s’appuyer sur les technologies numériques. Sans un engagement absolu en faveur de la transformation digitale, les retailers risquent de connaître l’échec.