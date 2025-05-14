Dernières publications
Cinq tendances qui rythment le secteur du retail
Cette année, la capacité à répondre aux attentes des consommateurs est déterminante. La prédiction des choix des clients stimulera la croissance et pour garantir leur performance, les leaders continueront de s’appuyer sur les technologies numériques. Sans un engagement absolu en faveur de la transformation digitale, les retailers risquent de connaître l’échec.
Six conseils pour se préparer à l’arrivée de l’IIoT dans l’entreprise
[EXCLUSIF] L’IoT a rapidement suscité de l’intérêt dans le monde de l’entreprise. Son objectif principal est de rendre les objets plus intelligents, de sorte qu’ils puissent communiquer entre eux. Grâce à l’IoT, il est plus facile de mieux comprendre les comportements des utilisateurs et de gagner en effica