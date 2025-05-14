Dernières publications
Stefan Caracas – Sans analyse, nos données ne sont qu’une matière première
L’utilisation que nous faisons de toutes les données générées par les entreprises comme les individus est aujourd’hui une question centrale de notre économie, et de notre société. Mais le Big Data a-t-il réellement le pouvoir de transformer notre façon de vivre ?
Stefan Caracas – 8 Conseils pour résoudre le casse-tête Big Data
Notre industrie connaît aujourd'hui le grand boom des données, qui deviennent une ressource précieuse pour les entreprises à condition de pouvoir en tirer parti. Voici neuf recommandations dictées par le bon sens concernant les Big Data.