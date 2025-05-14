Dernières publications
[Tribune] Les villes intelligentes renforcent leur sécurité publique grâce à l'intelligence artificielle
Guillaume Charon, Directeur Secteur Public, Genetec, nous met toutefois en garde, la notion d’IA peut être trompeuse : si une machine peut être formée pour détecter des tendances de sécurité et même s’améliorer au fil du temps, elle ne réfléchit pas par elle-même. Ses capacités sont issues d'algorithmes définis, gérés et validés par des êtres humains.
[Tribune] Grands événements sportifs : les technologies de sécurité physique peuvent aussi améliorer l’expérience des supporters
Pour offrir des expériences sécurisées et inoubliables, les enceintes sportives doivent pouvoir disposer d’une vue globale des lieux et des situations, à toutes les étapes du parcours du supporter. Elles peuvent y parvenir en optant pour l’unification de leurs systèmes de sécurité – notamment la vidéo, le contrôle d'accès et la reconnaissance des plaques d'immatriculation.