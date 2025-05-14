[Tribune] Grands événements sportifs : les technologies de sécurité physique peuvent aussi améliorer l’expérience des supporters

Pour offrir des expériences sécurisées et inoubliables, les enceintes sportives doivent pouvoir disposer d’une vue globale des lieux et des situations, à toutes les étapes du parcours du supporter. Elles peuvent y parvenir en optant pour l’unification de leurs systèmes de sécurité – notamment la vidéo, le contrôle d'accès et la reconnaissance des plaques d'immatriculation.