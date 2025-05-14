[Tribune] L’Etat centré usager, mythe ou réalité ?

En avril 2021, durant 3 jours consécutifs, l’équipe Design des services numériques de la direction interministérielle du numérique (DINUM) a organisé un webinar intitulé « L’Etat centré usagers ? Oui c’est possible ». Son objectif était de revenir sur 7 mois de travail qui consistaient à « améliorer l'expérience utilisateur et l'accessibilité numérique de 10 des 250 démarches administratives les plus utilisées par les Français ».