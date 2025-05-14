Renforcer la coopération entre les équipes de sécurité informatique (IT) et celle des technologies opérationnelles (OT)

Du fait de la séparation entre les technologies opérationnelles (OT) et les environnements informatiques, les cybermenaces ont longtemps été peu préoccupantes pour les entreprises industrielles. Mais étant donné que les avantages concurrentiels de la transformation numérique sont trop importants pour les environnements industriels pour être ignorés, la convergence des univers IT et OT introduit un cyber-risque pour les systèmes de contrôle industriel hautement vulnérables.