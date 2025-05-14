Penser l’automatisation

[Chronique de François-Xavier Petit] Au coeur de l’utopie d’internet était la fabrication du consensus. L’abondance d’informations et la diversité des opinions exprimées au travers de tous les canaux numériques devaient aboutir à l’émergence de vérités partagées. Or c’est tout le contraire qui se produit. Rarement la réalité a semblé si écartelée, si relative.