Dernières publications
[Chronique] Lorem Ipsum… Au cœur de la bataille des mots sur Internet et du capitalisme linguistique
Notre chroniqueur François-Xavier Petit analyse le poids de la linguistique dans l’état actuel de notre économie à l’ère internet : du fameux lorem ipsum au SEO, en passant par la vision de Google, quelles batailles se jouent aujourd’hui ?
[Chronique] Metaverse, êtes-vous prêt pour le troisième âge du web ?
Notre chroniqueur François-Xavier Petit passe au crible la nature du Metaverse dont il est tant question depuis les annonces récentes de Meta (Facebook)
[Chronique] Après le Covid, notre modèle numérique devient-il autoritaire ?
Les temps reviennent à la normale, les terrasses de cafés sont pleines de monde… mais les acteurs de la tech’ en ont-ils profité pour changer ? Pas assez, critique notre chroniqueur François-Xavier Petit, directeur générale de Matrice.
[Chronique] Je hais le télétravail !
[Chronique de François-Xavier Petit] Le télétravail est-il seulement du travail à distance ? Et sinon, de quoi nous prive-t-il vraiment ? De Karl Marx à Paul Ricoeur, voyage au cœur d’un épineux concept.
Penser l’automatisation
[Chronique de François-Xavier Petit] Au coeur de l’utopie d’internet était la fabrication du consensus. L’abondance d’informations et la diversité des opinions exprimées au travers de tous les canaux numériques devaient aboutir à l’émergence de vérités partagées. Or c’est tout le contraire qui se produit. Rarement la réalité a semblé si écartelée, si relative.