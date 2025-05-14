Dernières publications

Les tendances pour la cybersécurité en 2023 et au-delà

Le point sur les tendances émergentes qui risquent bien de marquer la décennie en cours pour en faire apparaître des prédictions pour 2023
Thomas Manierre, directeur EMEA Sud de Beyondrust

Après avoir prédit pour 2023 une année record en nombre d’attaques malveillantes, toujours plus sophistiquées, avec le risque pour beaucoup d’entreprises d’y succomber, notamment du fait de l’impossibilité pour elles de se cyber-assurer, Thomas Manierre, directeur EMEA Sud de Beyondrust, livre ses prédictions pour les années qui suivront.
