[Tribune] Les tendances pour la cybersécurité en 2023 et au-delà
Le point sur les tendances émergentes qui risquent bien de marquer la décennie en cours pour en faire apparaître des prédictions pour 2023
[Tribune] Les tendances de la cybersécurité au-delà de 2023
Après avoir prédit pour 2023 une année record en nombre d’attaques malveillantes, toujours plus sophistiquées, avec le risque pour beaucoup d’entreprises d’y succomber, notamment du fait de l’impossibilité pour elles de se cyber-assurer, Thomas Manierre, directeur EMEA Sud de Beyondrust, livre ses prédictions pour les années qui suivront.