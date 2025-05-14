[Tribune] Les tendances de la cybersécurité au-delà de 2023

Après avoir prédit pour 2023 une année record en nombre d’attaques malveillantes, toujours plus sophistiquées, avec le risque pour beaucoup d’entreprises d’y succomber, notamment du fait de l’impossibilité pour elles de se cyber-assurer, Thomas Manierre, directeur EMEA Sud de Beyondrust, livre ses prédictions pour les années qui suivront.