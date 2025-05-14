Dernières publications

PETROQUE LAURENT

Applications web : le quick-win parfait entre sécurité et conformité

[EXCLUSIF] L’avènement du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, notamment, vient placer de nouvelles obligations sur la manière dont les entreprises gèrent les données personnelles de leurs utilisateurs… au prix d’une réorganisation importante de leurs processus internes.
PETROQUE LAURENT

Les trois menaces « IT » que craignent les Français

L’informatique n’a jamais été plus présent au quotidien que depuis ces dix dernières années. La multiplication des terminaux et de leurs possibilités et l’émergence des objets connectés (IoT pour les passionnés) fait qu’Internet et les applications font désormais partie intégrante de nos vies.
PETROQUE LAURENT

La Saint-Valentin, l’occasion de chérir vos données

Nos données sont ce qui nous définit et un lien inextricable nous unit à elles. Nous entretenons des relations avec nos applications et nous vivons à travers elles. Cette relation n’est pas sans risque.
