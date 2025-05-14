Dernières publications
Applications web : le quick-win parfait entre sécurité et conformité
[EXCLUSIF] L’avènement du règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, notamment, vient placer de nouvelles obligations sur la manière dont les entreprises gèrent les données personnelles de leurs utilisateurs… au prix d’une réorganisation importante de leurs processus internes.
Les trois menaces « IT » que craignent les Français
L’informatique n’a jamais été plus présent au quotidien que depuis ces dix dernières années. La multiplication des terminaux et de leurs possibilités et l’émergence des objets connectés (IoT pour les passionnés) fait qu’Internet et les applications font désormais partie intégrante de nos vies.