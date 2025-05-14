RGPD : 1 an après, tous conformes ?

Souvenez-vous : le 25 mai 2018, l'entrée en vigueur du RGPD (Règlement général sur la protection des données) était sur toutes les lèvres et tous les écrans. Faisant échos aux nombreux scandales qui avaient écorné la réputation de quelques-uns des plus grands acteurs du digital (Facebook, pour ne citer que lui), le RGPD est apparu comme une réponse nécessaire à la vétusté des règles liées à la protection des données personnelles dans une économie numérique en pleine expansion.