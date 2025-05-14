La e-santé peut-elle voir le jour sans le cloud ?

Le secteur de la santé est en pleine métamorphose. La mutation des générations laisse la place à des praticiens attachés à leurs métiers mais plus sensibles aux contraintes économiques et aux ouvertures technologiques. De leurs côtés, les patients sont plus connectés que jamais, plus matures technologiquement et en demande d’instantanéité concernant leur prise en charge en milieu médical et hospitalier.