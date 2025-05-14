Dernières publications
La e-santé peut-elle voir le jour sans le cloud ?
Le secteur de la santé est en pleine métamorphose. La mutation des générations laisse la place à des praticiens attachés à leurs métiers mais plus sensibles aux contraintes économiques et aux ouvertures technologiques. De leurs côtés, les patients sont plus connectés que jamais, plus matures technologiquement et en demande d’instantanéité concernant leur prise en charge en milieu médical et hospitalier.
5 conseils pour mettre en place une stratégie de gestion des données adéquate
Cette année, les données personnelles et la protection de l’identité sont des sujets qui ont beaucoup fait parler d’eux dans la presse. Entre l’entrée en vigueur de GDPR le 25 mai dernier, les grosses amendes attribuées à certains acteurs suite à des fuites de données, ou encore la question de la protection des droits au numérique par la Constitution française…
Pourquoi certaines entreprises françaises sont encore réticentes à l’idée de migrer vers le cloud ?
[EXCLUSIF] La plupart des entreprises à travers le monde (56%) ne jurent que par le cloud concernant le déploiement de nouvelles applications et la gestion des charges de travail. Rien d’étonnant dans la mesure où elles sont de plus en plus nombreuses à prendre conscience des bénéfices d’une stratégie basée dans le cloud – centralisation des données, plus d’agilité, optimisation des coûts, sécurité supplémentaire en cas de sinistre, etc.