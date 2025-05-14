Dernières publications

Serge Pilicer : Innovation territoriale : acte 1 ?

Serge Pilicer : Innovation territoriale : acte 1 ?

Avec le numérique, nos modèles d’aménagement du territoire explosent. Il faut trouver comment s’organiser pour embarquer « pleinement » la France dans cette révolution.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.