Dernières publications

sncf-490

Les voies du big data chez SNCF

Après ses succès dans l’e-commerce, l’entreprise ferroviaire poursuit sa transformation numérique en se focalisant sur les aspects industriels et organisationnels de son activité. Comment ?
CNRS

Antoine Petit (Inria) "Les promesses du Machine Learning"

Le PDG de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) évoque les perspectives des innovations de rupture et le rôle central de l’analyse de données dans la mise au point des technologies de 2030.
À la une
Ressources
