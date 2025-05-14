Dernières publications

Larry Perlade, fondateur de Néva

[Tribune] Innovation : les brevets sont-ils encore utiles ?

Un an après le début de la crise sanitaire, alors que quatre laboratoires ont déposé des brevets de vaccin, des voix se font entendre
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.