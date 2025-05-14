Jean-François Bouillé (Maif) : « Le numérique est prépondérant dans notre stratégie immobilière et encore plus à l’avenir »

Jean-François Bouillé est le directeur immobilier et moyens généraux de la MAIF. Il évoque les enjeux de la digitalisation et de la RSE dans la transformation des espaces de travail et des bâtiments de son entreprise et voit le futur bureau comme un deuxième domicile pour les salariés.