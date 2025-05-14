Dernières publications
Jean-François Bouillé (Maif) : « Le numérique est prépondérant dans notre stratégie immobilière et encore plus à l’avenir »
Jean-François Bouillé est le directeur immobilier et moyens généraux de la MAIF. Il évoque les enjeux de la digitalisation et de la RSE dans la transformation des espaces de travail et des bâtiments de son entreprise et voit le futur bureau comme un deuxième domicile pour les salariés.
Des guides shopping qui ciblent mieux vos envies
Les logiciels d’intelligence artificielle (IA) intégrés dans les sites e-commerce des marques de mode permettent de personnaliser l’expérience client et de favoriser son acte d’achat par une offre produit adaptée à ses attentes.
Alexandre Collinet (LeBonCoin) « L’innovation est dans notre ADN ! »
Le directeur général adjoint du groupe Leboncoin, en charge notamment des ressources humaines, revient sur les développements en cours de l’entreprise, récemment installée dans les anciens locaux parisiens de l’agence BETC.
Bosch, pionnier de l’usine ultra-connectée
Le fabricant allemand d’électroménager et de pièces automobiles a placé la connectivité au coeur de sa stratégie industrielle et commerciale d’industrie du futur. Pour cela, le groupe incite ses sites de production à développer leurs propres solutions connectées.
Lacroix City accélère sur les transports intelligents
La branche historique de signalisation routière du groupe Lacroix acquiert Neavia Technologies, une société de R&D qui lui apporte des systèmes intelligents de détection du trafic et des technologies d’avant-garde connectant les véhicules entre eux et à la route.
Les "petits" français à l'assaut de la Chine
Portées par les pouvoirs publics français, les jeunes pousses innovantes commencent à aborder l’énorme marché chinois pour répondre à l’avidité d’avancées technologiques d’un pays en pleine mutation numérique.
Veolia Eau optimise sa maintenance
REDIFFUSION - Le numéro 1 de l’eau en France prépare une plate-forme applicative de planification des tournées d’intervention de ses agents de maintenance.
L'industrie 4.0 allemande
L’outre-Rhin accélère son programme Industrie 4.0 d’usine intelligente et connectée du futur, pour maintenir son avance technologique et sa compétitivité industrielle à l’horizon 2020-2025.
L'écosystème indien convoité
Le pays n’est plus seulement un foyer mondial de sous-traitance informatique dont profitent encore les multinationales. Il devient l’un des plus grands écosystèmes de start-up de la planète et un immense marché de consommation numérique.
Airbus soutient l’innovation à Bangalore
Le géant français de l’aéronautique va ouvrir un troisième accélérateur de start-up à Bangalore. Ce nouveau Bizlab partagera ses bureaux avec le Numa, installé depuis cet été dans la ville indienne.
Les villes branchées du Canada
En pointe dans leur transformation numérique, les agglomérations canadiennes fourmillent de réalisations et de projets de systèmes intelligents de gestion de leurs infrastructures pour devenir déjà de véritables villes connectées.
L’Afrique réduit sa fracture numérique
[REDIFFUSION] Le continent rattrape son retard en se raccordant à l’Internet mondial. L’implantation massive des géants de l’IT et l’explosion de la téléphonie mobile révèlent un grand potentiel technologique.
Eiffage trace ses contrats fournisseurs
Le groupe européen de la construction et des concessions utilise une solution collaborative de gestion de ses contrats d’achat.
Raphaël Suire (enseignant-chercheur) : « L'intelligence d'une ville repose sur celle de ses habitants »
Raphaël Suire, enseignant-chercheur de la Faculté des Sciences économiques de l’université de Rennes 1, spécialisé en économie numérique, revient sur le concept de ville dite intelligente, le rôle des élus et l’impact sur les citoyens.
International - Miser sur le Maroc et la Tunisie
Grâce à des politiques publiques volontaristes dans le développement des TIC, le Maroc et la Tunisie se positionnent à la fois comme des plates-formes régionales de sous-traitance offshore et des ponts technologiques vers les marchés d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient.
Berlin, fief européen de start-up
Ville atypique par son histoire et son économie de services, la capitale allemande attire de nombreux « geeks » et jeunes entrepreneurs du monde entier.
Cloud - Les pays nordiques, modèle à suivre
Par leur flexibilité dans le changement, leur modernité et leur goût de l’innovation, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark constituent un modèle en Europe de transformation numérique des entreprises et des administrations dont ils sont pionniers.
La logistique de L’Oréal dans le cloud
Le leader de la beauté déploie, dans le monde, une solution cloud de gestion collaborative de la planification de sa chaîne logistique. Cette vision améliorée de l’ensemble de ses approvisionnements lui permet de les ajuster à la demande.
Les clusters européens rêvent de Silicon Valley
Une récente étude de l’institut allemand Fraunhofer de Karlsruhe vient d’analyser les forces et les faiblesses des principaux clusters de logiciels en Europe. Si certains obtiennent de bons résultats, ils sont encore loin d’atteindre les performances du modèle référence de la Silicon Valley américaine.
Roumanie - Pôle de services IT
Nombre d’entreprises étrangères s’installent dans le pays pour bénéficier d’une main-d’oeuvre très qualifiée et à bas salaires dans les services informatiques et le développement de logiciels.
E-commerce – La logistique nerf de la guerre
Pour satisfaire des cyberacheteurs de plus en plus exigeants, les Web marchands misent sur leur logistique. L’automatisation poussée des entrepôts, gérés en interne ou non, permet de traiter rapidement et efficacement les commandes en ligne.
Internet - La Russie donne de la voix
Sur un marché numérique dynamique mais complexe, les opportunités d’affaires et de partenariats ne manquent pas. S’adosser à un acteur local est néanmoins la condition pour réussir et bénéficier de l’ingéniosité technologique des Russes.
Chine - L’eldorado du numérique
La meilleure façon de pénétrer le secteur du numérique dans un pays, qui a bâti son propre écosystème, est de se forger une identité « chinoise » par l’acquisition d’une entreprise ou un enracinement local. S’ouvrent alors des opportunités considérables de partenariats et de croissance.
E-Commercer au Brésil
Avec une classe moyenne qui s’accroît et consomme de plus en plus, le commerce électronique explose au Brésil depuis quelques années. Une aubaine pour les entreprises françaises d’e-marketing, qui se développent rapidement sur un marché à l’échelle d’un pays-continent.
Start-up - La France puise dans le vivier israélien
Petit par la taille, mais grand par sa capacité d’innovation, Israël est considéré comme le deuxième pôle technologique mondial, après la Silicon Valley californienne. Dans le sillage des Américains, les Français multiplient les partenariats locaux pour bénéficier de technologies inédites, souvent issues de la recherche militaire.