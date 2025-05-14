Dernières publications

Expert technique au sein des équipes Cyberdéfense de Sopra Steria.

Capture The Flag : Un jeu participatif pour renforcer ou accroître ses compétences en cybersécurité ?

[EXCLUSIF] Développer ses compétences cyber dans un cadre ludique et participatif. C’est ce que propose les CTF ou Capture The Flag, un « jeu » consistant à hacker un système informatique. Démonstration de ses talents pour les uns et analyse contrôlée de son système pour les autres, les intérêts se rencontrent dans un CTF. Comment se joue-t-il ? Quelles sont les épreuves ? Explications du phénomène.
