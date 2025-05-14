Dernières publications

Jean-Philippe Clair | Directeur de l'Agence digitale – Keyrus

Design thinking, une approche qui redonne du souffle aux projets et de la créativité aux entreprises

Avec le Digital, le monde change, et plus vite que jamais ! Les anciennes méthodes de conception ne permettent pas de tenir le rythme d’innovation qu’exige l’évolution rapide des attentes et des usages. Ludique et participatif, le Design Thinking renouvelle la manière de concevoir des stratégies de transformation et des dispositifs digitaux centrés sur l’expérience utilisateur.
