Dernières publications
[Diaporama] Dix lieux du numérique en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Au début des années 1990, l’implantation d’un Technopôle sur le plateau de l’Arbois ne faisait pas l’unanimité... Avec près de 30 ans de recul, le site a contribué à faire d’Aix-en-Provence l’une des villes les plus attractives de France pour les entreprises technologiques, du numérique, des nouvelles énergies ou de l’environnement.
Theodora dessine la construction et les emplois numériques de demain
Après son siège Quanta, le fondateur de Jaguar Network, désormais dans le giron d’Iliad, et président d’Unitel Holding, Kevin Polizzi, lance le campus Theodora à Marseille pour nourrir le vivier de compétences dans les métiers du numérique liés aux télécommunications et datacenters tout en proposant de nouvelles solutions de construction et de mobilité sur l’agglomération.
[Diaporama] Ces dix « enfants » de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont réussi dans le numérique
Derrière le dynamisme d’une région et d’un secteur l’on trouve toujours des femmes et des hommes qui portent leurs convictions et leur énergie dans la construction à la fois de leur entreprise, mais également d’un écosystème au bénéfice du plus grand nombre. Nous avons choisi de vous présenter plusieurs d’entre eux qui, par leurs actions, portent haut les couleurs du numérique en Paca.
Le numérique en Provence-Alpes-Côte d’Azur : un puzzle 3D presque complet
Impulsée par quelques personnalités de l’industrie microélectronique et télécoms dans les années 1990, la structuration de la filière numérique s’est progressivement confortée et coordonnée, palliant une dispersion (et une concurrence) territoriale qui a pu freiner sa visibilité. Le socle est solide, l’environnement d’accompagnement dense et adapté. De nouveaux et nombreux projets visent à combler les dernières carences et à améliorer l’attractivité, en France et à l’international.
Cybersécurité - Le Port de Marseille laisse place au commerce
La vocation d’un port est de faciliter les flux de biens et de personnes. Face à l’accroissement des menaces, l’accentuation des mesures de sécurité peut les ralentir. Comment ne pas trop en faire ?
#SalonIndustrie2016 - Pascal Daloz (Dassault Systèmes) : "Promouvoir notre propre modèle"
Pascal Daloz, directeur général adjoint responsable du développement Corporate chez Dassault Systèmes, en charge de la coprésidence de « l’alliance pour l’Industrie du futur » avec Bernard Charlès, revient sur les dernières annonces du gouvernement.
Industrie du futur, évitons l’usine à gaz
La perspective dessinée le 18 mai par Emmanuel Macron suscite un réel élan dans les régions. Mais si certaines adaptent leur démarche à la nouvelle stratégie, d’autres commencent à peine à s’en préoccuper.
French Tech v2 : les 8 labellisés abattent leurs cartes
Les projets en course dans la deuxième vague de labellisation ont dû batailler pour convaincre l’Etat. Les démarches des huit lauréats portent des dynamiques territoriales ou thématiques qui complètent la logique d’ensemble pour faire briller l’équipe French Tech.
PACA sensibilise les PME aux enjeux du numérique
Afin de sensibiliser les PME aux enjeux du numérique pour leur compétitivité, pouvoirs publics, chambres consulaires, clusters et fournisseurs de solutions ne ménagent pas leurs efforts. L’évangélisation n’en est qu’à sa préhistoire, mais elle s’opérera. De gré ou de force.
Le patrimoine réinventé
Les technologies numériques ouvrent des champs d’exploration insoupçonnés aux acteurs de la préservation du patrimoine pour valoriser sites et monuments auprès du grand public.
Régions - Haut débit à l’assaut des disparités
Plusieurs études pointent les inégalités entre les territoires en France dans l’accès au haut débit. Si elles ne sont pas contestées, partenariats public-privé et patience semblent les seuls moyens d’atténuer les plus criantes.
Stockage - Les datacenters jouent la proximité
Les datacenters fleurissent un peu partout en France, à l’initiative de grands groupes mais aussi de PME. Le mouvement devrait s’accentuer, même si les collectivités n’ont pas encore pris toute la mesure de l’enjeu.
Belle de Mai, au-delà de Marseille
La « couveuse » de la cité phocéenne a accompagné l’émergence de cent deux start-up dans les TIC et le multimédia, depuis 1999. Elle veut désormais mieux promouvoir sa vocation « nationale ».
Sophia-Antipolis, une technopole caméléon
La cité technologique de la région Paca, plus de quarante ans après sa création, est-elle toujours attractive ? Le départ de Texas Instruments est vécu comme un choc. Mais Sophia-Antipolis a de la ressource avec l’essor d’Intel, l’arrivée de Samsung, l’éclosion de start-up prometteuses et des projets d’aménagement