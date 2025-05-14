[Tribune] L’IA indispensable à la rentabilité du retail

Rob Saker Global Industry Leader - Retail & Manufacturing chez Databricks, revient sur l’année 2020, qui a été une année de transformation sans précédent entraînant un changement fondamental du comportement des consommateurs. La mutation qui devait prendre des années s'est produite en quelques mois, se traduisant notamment par des investissements massifs dans l’e-commerce. Une avancée nécessaire, mais pas forcément rentable lorsque la croissance plafonne.