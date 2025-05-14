BYOD, CYOD, COPE & Co

Derrière tous ces acronymes, une réalité : la frontière entre vies personnelle et professionnelle s’estompe au rythme de l’appétence des collaborateurs pour les nouvelles technologies. Pour rester connectés et échanger en temps réel, partout, tout le temps, ils font entrer dans leurs lieux de travail le matériel IT choisi pour des usages privés. Les entreprises n’ont pas d’autre choix que de s’adapter, en tentant de canaliser cette énergie souvent clandestine.