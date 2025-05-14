[Tribune] En 2021, les Chief People Officers donneront la priorité à l’inclusion dans leurs politiques de télétravail

Selon Amy Reichanadter, Chief People Officer chez Databricks, bien que nous restions encore éloignés physiquement, 2021 sera l'année de l'inclusion parce que de nombreuses entreprises ont souffert d'une diminution du lien social et le retour au bureau ne se fera pas de sitôt. Quel que soit le nombre d'happy hours organisés sur Zoom, voir et collaborer avec son équipe en personne reste irremplaçable.