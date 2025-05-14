Dernières publications

Sylvain Pignet, Président exécutif de Ditto by Travelex

Imaginer la banque de demain, un défi d’aujourd’hui

A quoi ressemblera la banque du futur ? Les différents acteurs du secteur sont parvenus à se rassembler autour d’une cause commune : améliorer le service et cela par tous les moyens possibles.
