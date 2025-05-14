Dernières publications

Directeur innovation et nouveaux usages, Hermès

Laurent Bédé - Digital ou numérique ?

L'académie française est formelle, le mot - digital - désigne ce qui appartient aux doigts et les académiciens nous invitent à utiliser - numérique - à la place dans un contexte informatique.
