La sécurisation du circuit de dispensation des médicaments et la traçabilité des instruments de chirurgie sont opérationnelles à Aulnay-sous-Bois, ce qui fait de ce centre hospitalier intercommunal (CHI), un hôpital pilote en France.

L'hôpital d'Aulnay trace loin

Systematic roule pour l’embarqué

« Nous voulons être la référence française pour les technologies de systèmes embarqués », explique Olivier Guetta, président du groupe Automobile & Transports du pôle de compétitivité francilien Systematic, par ailleurs expert en technologie embarquée chez Renault.

Systematic roule pour l’industrie 4.0.

L’ouverture de l’IRT SystemX, et la finalité de sa nouvelle feuille de route 2013-2018 – qui introduit l’Usine du futur comme nouvelle thématique –, donne au cluster francilien les moyens d’être l’« usine à innovations technologiques » tant attendue.
