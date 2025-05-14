Dernières publications
L'hôpital d'Aulnay trace loin
La sécurisation du circuit de dispensation des médicaments et la traçabilité des instruments de chirurgie sont opérationnelles à Aulnay-sous-Bois, ce qui fait de ce centre hospitalier intercommunal (CHI), un hôpital pilote en France.
Systematic roule pour l’embarqué
« Nous voulons être la référence française pour les technologies de systèmes embarqués », explique Olivier Guetta, président du groupe Automobile & Transports du pôle de compétitivité francilien Systematic, par ailleurs expert en technologie embarquée chez Renault.