Dernières publications

Sylviane-ricart-article

Sylviane Ricart - La relation client, superflue à l'ère du big data ?

La connaissance client dans la banque à l’ère du cross canal offre de réelles opportunités. Mais elle n’est pas la solution unique et idéale à l’augmentation des ventes.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.