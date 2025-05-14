Bernard Le Moullec

Taylor aurait-il liké les montres connectées ?

La mode du quantified self et ses multiples avatars (Healthkit d’Apple pour iOS, Samsung Health pour Android…) témoignent d’un curieux enthousiasme de nos contemporains pour l’auto-évaluation et la surveillance de soi, enthousiasme à tout le moins partagé par les chercheurs en sciences cognitives et les experts en marketing : avant de nous réjouir de pouvoir mesurer notre pouls et notre foulée à l’aide de la dernière montre connectée, avons-nous pris le temps de réfléchir pour qui cet objet avait été conçu et à qui servaient ces données ?