Dernières publications

Andre Durand

L’identité du client, plus petit dénominateur commun de modèles métier en pleine évolution

L’accélération des changements est aujourd’hui la nouvelle norme, avec pour les professionnels, un rythme et une envergure réellement époustouflants.
Andre Durand, CEO de Ping Identity

#FIC2017 - Prédictions 2017 : le compte à rebours de la révolution IAM

Le marché de l’IAM (gestion des identités et des accès) connaît à l’heure actuelle de si profondes évolutions que prédire l’avenir est particulièrement difficile, mais reste un exercice particulièrement motivant. De nouvelles révolutions sont à attendre dans les mois et années à venir.
