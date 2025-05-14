Andre Durand

#FIC2017 - Prédictions 2017 : le compte à rebours de la révolution IAM

Le marché de l’IAM (gestion des identités et des accès) connaît à l’heure actuelle de si profondes évolutions que prédire l’avenir est particulièrement difficile, mais reste un exercice particulièrement motivant. De nouvelles révolutions sont à attendre dans les mois et années à venir.