[Tribune] Data : le RGPD, une opportunité pour repenser le marketing à la performance

Depuis le 25 mai 2018 et la date d’entrée en application du RGPD, les entreprises oscillent entre peur du gendarme et panique organisationnelle tant le sujet du respect des données personnelles nécessite une complète remise à plat des fondamentaux de la publicité digitale et des techniques du marketing à la performance. Pour François Audo, Directeur des opérations de GoBeep, l’enjeu est de taille : la pérennité d’un business jusqu’ici bâti autour de cet or noir.