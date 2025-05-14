[Tribune] Ce que nous enseigne la courte histoire de General Magic

Frédéric Dupont, Directeur des Services, Sidetrade, revient sur l’importance pour les entreprises tech d’être orientées avant tout vers le client, et non vers la technologie. Dans le monde des technologies, on reconnait traditionnellement trois grands profils de directeur produit. Il peut être un inventeur ; il peut aussi briller par sa capacité à optimiser des solutions existantes. Il peut, enfin, être celui qui permettra à l’entreprise de changer d’échelle.