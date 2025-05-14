Dernières publications

Benoit Dallaporta, Sales Migration Architect, Unit4

[Tribune] Comment l’ERP peut offrir une expérience client moderne

Les ERP étaient initialement conçus pour gérer les processus internes des entreprises manufacturières. Ils n’étaient pas destinés directement aux clients
