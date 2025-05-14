[Tribune] L’accélération de la transformation numérique des entreprises grâce à la crise sanitaire

En mars 2020, la crise sanitaire est arrivée jusqu’en France, et son impact n’avait pas été anticipé, notamment pour les entreprises. Ces dernières ont subi la crise de manière différente, selon leur degré de transformation numérique. Dans cet article, Thomas Brey-Raoult, Consultant junior chez mc2i et Matthieu Jouvin, Directeur d'unité adjoint du pôle Banque, Finance et Assurance chez mc2i reviennent sur l’impact de cette crise sur les entreprises, les enjeux de la transformation digitale et enfin les perspectives d’avenir qui en résultent.