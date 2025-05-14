[Tribune] Télétravail : quand l’hybride répond aux maux des salariés

La pandémie et ses restrictions ont largement favorisé l'essor du télétravail et celui du travail hybride, et démontré que la soudaineté de leur mise en place a généré certaines contrariétés du côté des employés. En effet en 2020, 26% estimaient que le télétravail avait un impact négatif sur leur santé psychologique et un quart des managers déclarait être défavorable au télétravail (Baromètre Malakoff Humanis 2020). Céline Méchain, VP People chez Platform.sh, nous livre son analyse.