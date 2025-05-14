[Tribune] « White hats » et responsabilisation des employés : les clés pour augmenter le niveau de sécurité des entreprises

Nous sommes tous conscients de l'importance croissante de la cybersécurité, les attaques informatiques ayant eu un impact médiatique de plus en plus important ces derniers temps. Pour Mafalda Garcês, Country Leader & People Director chez Dashlane, il est urgent que cette prise de conscience prenne toute son ampleur parmi les responsables comme les employés, sinon les entreprises risquent d’être exposées à des conséquences croissantes.