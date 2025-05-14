Dernières publications
[Tribune] « White hats » et responsabilisation des employés : les clés pour augmenter le niveau de sécurité des entreprises
Nous sommes tous conscients de l'importance croissante de la cybersécurité, les attaques informatiques ayant eu un impact médiatique de plus en plus important ces derniers temps. Pour Mafalda Garcês, Country Leader & People Director chez Dashlane, il est urgent que cette prise de conscience prenne toute son ampleur parmi les responsables comme les employés, sinon les entreprises risquent d’être exposées à des conséquences croissantes.
[Tribune] La (cyber)manipulation de l'opinion publique
L'un des risques engendrés par des failles de cybersécurité peut être la manipulation de l'opinion publique. La pandémie a d’ailleurs créé des conditions idéales pour sa prolifération. Mafalda Garces, Portugal Country Leader & People Director at Dashlane, nous livre son analyse.