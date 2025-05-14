Dernières publications
2019 : Enfin l’année de la concrétisation pour la transformation numérique ?
Aujourd’hui, pour se réinventer et être plus performantes, les entreprises s’appuient sur LA technologie. Elles mettent, par exemple, en place des stratégies de flexibilité et de modularité du Cloud hybride, d’automatisation accélérée ou encore de machine learning. Mais ce n’est pas parce que de tels changements sont amorcés que l’entreprise doit s’arrêter là.
La Smart Data assure aux opérateurs un temps d’avance
[EXCLUSIF] Pour soutenir les nouvelles charges de data et les schémas de trafic propres à la 5G et à l’Internet des objets, les fournisseurs de services n’hésitent plus à migrer leurs infrastructures réseau en Edge. Déplacer ainsi vers le cloud la puissance de calcul et de traitement autorise une latence ultra faible, et facilite les exigences interactives des applications 5G fonctionnant en périphérie du réseau, à l’instar des véhicules connectés. Nombre
Le rôle de l’assurance de la qualité des services cloud dans la transformation digitale
[EXCLUSIF] Le cloud computing est indubitablement devenu un facteur décisif dans la transformation digitale qui impacte tous les secteurs, de la grande distribution à la finance, en passant par l’industrie manufacturière et l’industrie lourde.
La garantie de service plus que jamais essentielle avec l’essor de l’IoT
Alors que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’appuyer sur l’Internet des objets (IoT) pour leurs applications stratégiques, les fournisseurs de services adaptent en conséquence la configuration de leur réseau.