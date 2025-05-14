Associée experte en droit des technologies et du numérique, de la protection des données personnelles, droit de la propriété intellectuelle et cybersécurité. Corinne Thiérache a rejoint le cabinet Alerion en 2017 pour assumer la responsabilité des départements IT / droit de l’innovation et Propriété intellectuelle. Elle renforce ainsi les expertises du cabinet en matière de cybersécurité, de protection des données personnelles et des sciences de la vie.

Elle accompagne ses clients dans le conseil et le contentieux pour leur permettre de prendre le train de l’innovation en préservant leurs intérêts et défendant leurs droits pour ainsi valoriser leurs actifs immatériels et monétiser leur modèle économique.

Corinne Thiérache intervient régulièrement à des colloques, dirige des travaux de réflexions, contribue à des nombreux rapports sur le droit à l’oubli, la liberté d’expression sur Internet, les caméras augmentées et la cybersécurité dans les médias. Elle a notamment été membre en 2024, en tant que personnalité qualifiée, du comité d’évaluation relatif à l’expérimentation JO de traitements algorithmiques d’images légalement collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et siège par décret depuis 2017 au sein du Comité d’éthique de la Vidéoprotection de la ville de Paris.

Elle dispense par ailleurs des formations, notamment en matière de cybersécurité et de protection/management des données dont les données personnelles. Elle intervient ainsi au FIC (devenu InCyber Europe), aux DU Cybercriminalité et Management de la Data de l’Université Montpellier I, à l’ESTACA (Business et propriété intellectuelle – cybersécurité) et au Master 2 du droit de l’intelligence artificielle de l’ICP Paris. Elle a été désignée comme Experte auprès du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne dans le cadre de missions de lutte contre la cybercriminalité et de cyberdiplomatie. Elle contribue depuis son lancement en 2022 au Code Dalloz Cybersécurité annoté et commenté sous la direction scientifique du Professeur Michel Séjean et depuis 2026 à la chronique Cybersécurité de la Revue Lamy Droit Immatériel. Corinne Thiérache a été présidente et vice-présidente de Cyberlex entre 2005 et 2015 pour lancer les Rencontres annuelles du droit de l’Internet au Palais du Luxembourg.