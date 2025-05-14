Dernières publications
[Entretien] Répondre aux défis de l’entreprise connectée en un temps record
Connexion à distance, migration vers le cloud, ajustements des architectures réseaux. Senior Manager Solutions Architect chez Verizon, Edwin Determann a accompagné ses clients à répondre aux défis de l’entreprise connectée en des temps record. Une transformation à marche forcée qui n’a pas été sans embûche.
Sébastien Moussin (Schneider Electric) : « Les usages de nos collaborateurs vont se rapprocher de la manière dont nous consommons dans notre vie quotidienne »
Si la crise du Covid-19 a certes demandé aux équipes numériques de Schneider Electric des ajustements rapides et a mis le management de proximité sous une pression inégalée, le groupe était « prêt » à s’adapter aux exigences de l’entreprise connectée, d’après Sébastien Moussin.
Jean-Christophe Longuet (Poclain Hydraulics) : « Nous envisageons sérieusement une infrastructure de postes de travail virtuels »
Jean-Christophe Longuet, IT Domain Leader Front Office and Collaborative chez Poclain Hydraulics, admet que la pandémie a largement modifié ses priorités.
Hacene Lahreche (SNCF) « Avec les Living Labs 5G, nous testons de nouvelles façons de travailler dans les Technicentres »
En France, la SNCF est l’une des pionnières dans l’expérimentation de la 5G. Débutés en gares depuis 2019 sous l’impulsion du régulateur télécoms, les tests en 5G du groupe ferroviaire s’invitent désormais dans ses Technicentres. Et pourrait bien, à terme, devenir le standard de communication de l’ensemble de la société. Entretien avec Hacene Lahreche, Directeur connectivités pour la transition numérique à la SNCF.