Hacene Lahreche (SNCF) « Avec les Living Labs 5G, nous testons de nouvelles façons de travailler dans les Technicentres »

En France, la SNCF est l’une des pionnières dans l’expérimentation de la 5G. Débutés en gares depuis 2019 sous l’impulsion du régulateur télécoms, les tests en 5G du groupe ferroviaire s’invitent désormais dans ses Technicentres. Et pourrait bien, à terme, devenir le standard de communication de l’ensemble de la société. Entretien avec Hacene Lahreche, Directeur connectivités pour la transition numérique à la SNCF.