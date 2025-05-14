Dernières publications

Dominique-Duquennoy,-BluePrism

[Tribune] Comment l’automatisation et l’IA soutiennent-elles le secteur de la santé en pleine crise ?

La crise de la Covid-19 n’a pas uniquement bouleversé l’économie mondiale, le monde du travail et les industries, elle a également été un cataclysme pour le secteur de la santé. En effet, la pandémie a nettement accéléré la transformation digitale dans le secteur de la santé dont la dépendance aux technologies et aux données s’est considérablement accrue. Une tribune de Dominique Duquennoy, Customer Success Director Blue Prism.
