Le Cloud : Arme de séduction massive pour les cybercriminels
[EXCLUSIF] Penser avoir fait le tour de la question de la sécurité du Cloud est manifestement une erreur. Non seulement le Cloud est toujours le théâtre de menaces en renouvellement constant, mais il est dès lors devenu un modèle économique prisé des cybercriminels.
L’entrainement à la cyberdéfense, clef du succès contre les attaques informatiques
Plus qu’une prise de conscience, c’est un devoir pour les entreprises et les organisations de se protéger contre les menaces informatiques, dont les conséquences peuvent être dramatiques : image écornée, pertes financières, rançonnage, vol de données client...