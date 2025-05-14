Dernières publications

Fortunato Guarino, Solutions Consultant EMEA Cybercrime & Data Protection Advisor,

10 questions sur l'état de l'industrie de la cybersécurité

Les prédictions sur l’évolution de la cybersécurité en 2017 ont été nombreuses en cette fin d’année. Vous trouverez une vision plus générale sur l’état de l’industrie de la cybersécurité, l’évolution des menaces ou encore la préparation des entreprises à travers une série de 10 questions/réponses.
Fortunato Guarino, Solutions Consultant EMEA Cybercrime & Data Protection Advisor,

Entre RGPD, Privacy Shield et BEntre RGPD, Privacy Shield et Brexit : les 5 questions que vous devez vous poser concernant vos données

En vertu du Privacy Shield et du règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), les entreprises exerçant des activités outre-Atlantique sont tenues d’appliquer des normes de protection plus rigoureuses des données exportées depuis l’Europe vers les États-Unis.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.