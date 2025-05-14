Dernières publications
10 questions sur l'état de l'industrie de la cybersécurité
Les prédictions sur l’évolution de la cybersécurité en 2017 ont été nombreuses en cette fin d’année. Vous trouverez une vision plus générale sur l’état de l’industrie de la cybersécurité, l’évolution des menaces ou encore la préparation des entreprises à travers une série de 10 questions/réponses.
RGPD, Privacy Shield et Brexit : les 5 questions que vous devez vous poser concernant vos données
En vertu du Privacy Shield et du règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD), les entreprises exerçant des activités outre-Atlantique sont tenues d’appliquer des normes de protection plus rigoureuses des données exportées depuis l’Europe vers les États-Unis.