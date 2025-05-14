Dernières publications

Jacques Souquet, Supersonic Imagine – L’urgence d’une filière Medtech

La France doit se donner les moyens de recréer une filière Medtech pour faire émerger une nouvelle société française, voire européenne, de l’imagerie et du dispositif médical.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.