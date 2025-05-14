Dernières publications
Nouvelles technologies : Investir dans la sécurité industrielle est un véritable levier de productivité
Les accidents du travail sur sites sensibles sont encore responsables de plusieurs dizaines de décès chaque année.
EHPAD et nouvelles technologies : comment concilier sécurité et autonomie des résidents
La sécurité au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est une préoccupation majeure pour les familles et pour les personnels de ces établissements.
La sécurité du personnel soignant : une priorité pour l’hôpital de demain
Aujourd’hui, la problématique de la sécurité est omniprésente dans notre société. Elle se propage partout et aucun lieu n’y échappe.