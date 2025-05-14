Dernières publications

Cyril-Dufresne-Ascom-article

Nouvelles technologies : Investir dans la sécurité industrielle est un véritable levier de productivité

Les accidents du travail sur sites sensibles sont encore responsables de plusieurs dizaines de décès chaque année.
Cyril-Dufresne-Ascom-article

EHPAD et nouvelles technologies : comment concilier sécurité et autonomie des résidents

La sécurité au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est une préoccupation majeure pour les familles et pour les personnels de ces établissements.
Cyril-Dufresne-Ascom-article

La sécurité du personnel soignant : une priorité pour l’hôpital de demain

Aujourd’hui, la problématique de la sécurité est omniprésente dans notre société. Elle se propage partout et aucun lieu n’y échappe.
Cyril-Dufresnes-Ascom-article

L'enjeu de la mobilité en établissement de santé : replacer l'applicatif métier au coeur du système

La révolution numérique s'impose partout dans nos sociétés et touche tous les secteurs d'activité. Elle impacte bien sûr également le secteur de la santé.
