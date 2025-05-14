[Tribune] L’art de la conversation…digitale !

Toute stratégie marketing a vocation à identifier les prospects susceptibles de rejoindre la communauté de clients d’une marque, pour ensuite interagir avec eux de façon régulière. Comment cependant entretenir une conversation de qualité permettant de générer des ventes avec des clients de plus en plus exigeants ? Pour Stéphane Monier, VP – Global Sales Engineering chez Jahia, c’est tout l’objet des plateformes d’expérience digitale (DXP) qui viennent personnaliser les relations clients.