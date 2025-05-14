Dernières publications

Fabrice Vila Directeur Marché Secteur Public chez MEGA International

[Tribune] Numérisation des services publics : le rôle clé des directions informatiques

Les crises que nous connaissons actuellement et l’accélération du poids du numérique poussent les gouvernements à intensifier la digitalisation des services de l'Etat. Soutenue par un cadre législatif européen en pleine évolution, la dynamique de digitalisation des administrations françaises se poursuit avec de grands projets pour les années à venir. Fabrice Vila, Directeur Marché Secteur Public, chez MEGA International, nous livre son analyse.
