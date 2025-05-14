Dernières publications

Gilles Knoery, Président de Digora

Travailler avec la data, une démarche tout sauf anodine sur l’organisation

Gilles Knoery, Président de Digora, revient sur le fait de "travailler avec la data" : valorisation, stratégies d'entreprise, contribution des métiers...
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.