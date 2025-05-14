Dernières publications

Disponibilité et confidentialité : les critères pour gérer et contrôler l'accès aux documents numériques

Avant de choisir une solution d'archivage électronique, il est nécessaire d'analyser ses besoins en termes de disponibilité et de confidentialité sur les documents que l’on souhaite archiver.
Cloud, coffre-fort numérique, archivage électronique : qui fait quoi ?

Sauvegarde informatique, hébergement, coffre-fort numérique, cloud, archivage électronique… Ces notions clés sont souvent mal connues ou confondues.
Le « tout numérisé » : Eldorado ou mirage ?

Contrairement à une croyance répandue dans les entreprises, il est inutile voire contreproductif de numériser l’ensemble de ses archives.
