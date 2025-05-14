Dernières publications
Disponibilité et confidentialité : les critères pour gérer et contrôler l'accès aux documents numériques
Avant de choisir une solution d'archivage électronique, il est nécessaire d'analyser ses besoins en termes de disponibilité et de confidentialité sur les documents que l’on souhaite archiver.
Cloud, coffre-fort numérique, archivage électronique : qui fait quoi ?
Sauvegarde informatique, hébergement, coffre-fort numérique, cloud, archivage électronique… Ces notions clés sont souvent mal connues ou confondues.