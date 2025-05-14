Dernières publications

Quand la qualité des données importe peu

La qualité des données n'a pas d'importance si vous ne craignez pas les contentieux, la perte de clients ou de revenus, les coûts cachés, les mauvaises décisions, ou de nombreuses autres conséquences possibles.
Rado Kotorov - La donnée comme avantage concurrentiel : réagir plus vite face aux opportunités et aux menaces

L'économie de l'information fournit les méthodes et les outils pour estimer les besoins en informations, et les entreprises l'utilisent pour modéliser la maximisation du rendement en présentant et en gérant l’information comme un produit.
