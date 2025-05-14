[Tribune] L’entrepreneuriat innovant : un processus collectif et une action distribuée

Dans un ouvrage récent, l’Entrepreneuriat en action, Philippe Mustar sinterroge sur le processus de l’innovation entrepreneuriale. C’est-à-dire à cet ensemble d’acteurs et d’opérations qui fabriquent à la fois une entreprise, son produit, son marché et son business model.