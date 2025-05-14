Dernières publications
[Tribune] L’entrepreneuriat innovant : un processus collectif et une action distribuée
Dans un ouvrage récent, l’Entrepreneuriat en action, Philippe Mustar sinterroge sur le processus de l’innovation entrepreneuriale. C’est-à-dire à cet ensemble d’acteurs et d’opérations qui fabriquent à la fois une entreprise, son produit, son marché et son business model.
Philippe Mustar : Le Client, source d’innovation pour l’entreprise
Loin d’être le fruit d’un génie isolé seul dans son laboratoire ou son garage, l’innovation est le résultat – toujours incertain – d’une action collective à laquelle participent de multiples acteurs, internes et externes à l’entreprise.