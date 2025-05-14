Dernières publications

Stéphane-Barberet-article

Les données au cœur du système de santé de demain

Les hôpitaux publics français sont en très grandes difficultés depuis plusieurs années, pris dans une spirale de l'endettement que rien ne semble pouvoir briser.
À la une
Transformations numériques Technopolitique Les Faiseurs Ressources
Ressources
Organisations Guides & Carnets Soumettre un article Soumettre une organisation Défis
Informations
À propos Nous contacter Informations légales CGV Politiques de protections de vos données

© 2026 Alliancy. Tous droits réservés.
Propulsé par Omerlo.