[Tribune] Retail : À quoi ressemblera la livraison au cours des 5 prochaines années

Thomas Hindré, VP Europe du Sud, Fluent Commerce, revient sur l’avenir de la livraison dans le retail. L’année qui vient de s’écouler, marquée par la pandémie et les confinements, a provoqué un changement sismique dans le monde du retail, provoquant une hyper-accélération des tendances qui avaient déjà remodelé ce secteur, parmi lesquelles l’omnicanal, les livraisons autonomes et l’essor de l’intelligence artificielle.