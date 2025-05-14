Dernières publications
[Tribune] Dernier kilomètre : les retailers peuvent-ils diversifier leur stratégie en matière de transport ?
Les évolutions observées dans les modes de vie et de travail depuis deux ans conduisent à des changements significatifs dans la manière d’agir des consommateurs. Pour Thomas Hindré, VP Europe du Sud, Fluent Commerce, le recours au e commerce n’a jamais été aussi fort.
[Tribune] Retail : À quoi ressemblera la livraison au cours des 5 prochaines années
Thomas Hindré, VP Europe du Sud, Fluent Commerce, revient sur l’avenir de la livraison dans le retail. L’année qui vient de s’écouler, marquée par la pandémie et les confinements, a provoqué un changement sismique dans le monde du retail, provoquant une hyper-accélération des tendances qui avaient déjà remodelé ce secteur, parmi lesquelles l’omnicanal, les livraisons autonomes et l’essor de l’intelligence artificielle.