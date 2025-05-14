Dernières publications

Pejman Tabassomi, Senior sales consultant, AppDynamics

Migration Cloud : et si la gestion applicative était le facteur déterminant ?

[EXCLUSIF] A l'heure actuelle, plus de 85 % des entreprises dans le monde se lancent dans des initiatives multi-cloud. Les promesses de ces stratégies sont principalement, agilité, évolutivité, maîtrise des coûts et une rapidité d’innovation.
Transformation digitale : quelle place pour les microservices ?

Alors que l’innovation et la rapidité sont des conditions essentielles à la performance de l’entreprise, force est de constater que les systèmes informatiques traditionnels ont de plus en plus de mal à tenir le rythme. Lourds et complexes à gérer, ils freinent la capacité de l’entreprise à se réinventer.
